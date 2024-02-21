تصدير 30 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا اليوم

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 39 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و894 شاحنة و90 سيارة، موضحا أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 6 سفن، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 536 شاحنة و83 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 35 ألف طن بضائع، و358 شاحنة و7 سيارة.

ميناء سفاجا

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون أكسبريس بينما تغادر السفينة «ANEMOS» وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة الحرية 2.

تداول 3265 طن بضائع

وأشارت إلى تداول 3265 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.