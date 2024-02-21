كيف تكتشف الشريك النرجسي؟.. 3 جمل وقت الشجار تكشفه بسهولة

رغم أن الأغلبية يتلفظون بكلمات خاطئة على الأرجح لا يقصدونها وقت الشجار مع شركائهم، إلا أن هناك بعض الكلمات الجارحة التي تخرج في لحظة الغضب، وتشير إلى وجود سمة شخصية سامة أو بمعنى أصح شخصية نرجسية.

وحذر علماء النفس من أن الكلمات الجارحة التي يلفظها الشريك في لحظة الغضب يمكن أن تشير إلى وجود ناقوس خطر من الشريك، كاشفين عن ثلاث عبارات تستخدم أثناء الشجار، تعد من العلامات المنبهة للشخصية النرجسية، فما هي؟.

كيف تكشف الشخصية النرجسية؟

تتميز الشخصية النرجسية بأنها نوع من الشخصيات التي تفكر بشكل كبير في الذات، والاعتقاد بأن الآخرين أقل شأنا، كما يفتقرون إلى التعاطف مع الآخرين، بحسب تقرير نشرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

ويؤكد العلماء بأن شركاء الأشخاص ذوي السمات النرجسية أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية نتيجة لعلاقتهم المسيئة عاطفيا.

تقول إيرين ليونارد، وهي معالجة نفسية مقيمة في ولاية إنديانا، إن أولئك الذين يسمعون غالبًا هذه الجمل «التي تبدو بريئة» من الشركاء قد يرغبون في «التفكير في استراتيجية للهروب من تلك العلاقة السامة».

الطبيبة أكدت لمجلة «Psychology Today»، أن افتعال مشكلة مع شريك نرجسي يمكن أن يكون مؤلمًا، ويشعل معركة دامية نادرا ما تكون لها نتائج مثمرة».

«المراحل الثلاث الشائعة التي يستخدمونها أثناء الشجار قد تبدو بريئة ولكنها في الواقع متلاعبة للغاية»، هكذا أوضحت الطبيبة.

3 كلمات يقولها النرجسي وقت الشجار تكشف عن شخصيته الحقيقية

وحذرت الطبيبة من 3 عبارات هي:

1) أنا آسف لأنك تشعر بهذا.

أكدت الطبيبة أن الشريك بدلا من أن يضع نفسه مكانك لمحاولة فهم ما تشعر به، فإنه يرفض مشاعرك على الفور، مؤكدة: «في تلك اللحظة هم لا يهتمون بمحاولة فهم ما تشعر به»

2) إلقاء اللوم عليك من خلال جملة «أنت السبب».

«إن التعرض لهجوم غير عادل عندما لا تكون الشخص الذي ارتكب الخطأ يمكن أن يكون أمرًا مثيرًا للجنون، ومن الطبيعي أن تنزعج في هذه الحالة، ومع ذلك، غالبًا ما يستغل النرجسي هذا ويتهمك بأنك خارج عن السيطرة»، هكذا كشفت الطبيبة عن الجملة الثانية.

(3) لقد أفسدت الأمر

«قد تكون محاولة شريك نرجسي لإلحاق الذنب بك، وقد يرفضون أيضًا التحدث معك أو يتصرفون كما لو كنت جرحتهم».

ليونارد، أكدت أنه عند التعامل مع ردود كهذه من الشخص النرجسي، يجب الوضع في الاعتبار أنه من الضروري التحدث عن القضايا في العلاقة من أجل الحفاظ على الثقة والتقارب.

«إذا تمت معاقبتك لمحاولتك معالجة مشكلة ما، فقد يكون شريكك هو الذي لا يستطيع حل النزاع»، هكذا اختتمت الطبيبة حديثها.

الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، اتفق مع الدراسة، مؤكدا أن أي انسان يقوم بتصرف غير مرغوب به، يلجأ حينها لحيل الدفاع عن النفس حتى لا يشعر بارتكابه لأي تصرف خاطئ.

وأوضح: «هناك 34 حيلة من حيل الدفاع عن النفس، كل نمط له طريقة، وهنا الشخص النرجسي يلجأ لبعض الحيل منها الهروب النفسي بأنه ينكر أن الفعل قد حدث من الأساس».

«التبرير أو التعميم»، هكذا وصف هندي أيضا حيل الشخص النرجسي للهروب من المشكلة، مؤكدا أنه يلجأ للتبرير بأنه لا يواجه مشكلة من الأساس، أو التعميم بأن الجميع يفعل ذلك، وهناك حيلة أخرى وهي الإسقاط، موضحا: «هنا يسقط الشخص النرجسي المشاعر على الآخرين للهروب من المشكلة التي يواجهها».