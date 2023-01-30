استشاري صحة نفسية يكشف لـ إيمان الحصري صفات الشخص النرجسي: أسلوبه خادع

قال الدكتور عمرو منتصر، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، إن نسبة 80% من العلاقات الجاذبة تكون لأشخاص نرجسيين، والنرجسي هو إنسان مهتم بشكله وهيئته الخارجية ليظهر بالهيئة، التي تجذب الناس إليه، وأداته أن يكون ملفتا وبعد الانجذاب إليه نجد كلامه مرتب وأسلوبه جيد ومثقف ويمكنه خداع من حوله.

الاقتراب من النرجسي

وأوضح «منتصر» في مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس»، لبرنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه بعد الاقتراب من النرجسي، نعرف أن كل صفات شخصيته هي عيوب لإخفاء عدم الثقة بالنفس، ناصحا بتجنب الانبهار الأولي من الأشخاص، والحرص على التعامل بعقلانية لتجنب الدخول في علاقات مؤذية، حتى وإن كانت علاقات لاختيار شريك الحياة أو الصداقة بشكل عام.

الضحية ترفض البعد

وأشار استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، إلى أن مرحلة الحب تجعل هناك تعطيل للعقل في الكثير من الأحيان، والبعض ينصحون من حولهم بالابتعاد لعدم التناسب ولكن الضحية ترفض البعد لتجاوزها هذه المرحلة بسبب الوصول لمرحلة الحب دون التفكير في الأمور التي يجب التفكير فيها مسبقا.