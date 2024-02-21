جامعة مصر للمعلوماتية تدعم دور الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعات الدولة

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية بوفد رفيع المستوى في فعاليات مؤتمر «دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية»، والذي تنظمه لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف المؤتمر إلى توفير استراتيجيات حديثة لبناء مجتمع مواكب للتكنولوجيا الحديثة في الجمهورية الجديدة، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وما يصاحبها من تطورات تكنولوجية.

وضم الوفد المشارك من جامعة مصر للمعلوماتية، في أعمال المؤتمر الذي تجرى فعالياته على مدار يومين، الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، وعددا من أعضاء التدريس في كليات الجامعة، انطلاقا من حرص الجامعة على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لطلابها.

ترأست الدكتورة ريم بهجت، جلسة «الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع علوم الحاسب والمعلومات»، والتي تعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بحضور ومشاركة نخبة من خبراء القطاع.

يذكر أنّ جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة في هذه المجالات.