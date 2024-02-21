«مطروح» تعلن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة في التصالح على مخالفات البناء

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن قبول عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي بشأن التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد مراجعة جميع الملفات التي تقدم بها المواطنين بمجلس المدينة للتصالح عبر اللجنة المختصة بالمدينة، في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح على المباني طبقا للقانون واللوائح المنظمة.

ملفات التصالح على مخالفات البناء

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إنه يجري مراجعة جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء بإدارة الأملاك بمجلس المدينة بالتعاون مع الإدارة الهندسية، وأسفرت اللجنة الأخيرة عن قبول بعض الملفات المستوفاة لشروط التصالح، ووجه نداء للمتقدمين بسرعة سداد جميع المستحقات المطلوبة علي الطلبات التي جري قبولها لاستخراج النموذج رقم 10، وذلك قبل اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والتي سيتم تطبيقها.

استيفاء بعض الطلبات

وأضاف رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح أنه جري الإعلان بمقر مجلس المدينة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين عن كشوفات بها طلبات مرفوضة، وأخري تحتاج إلى بعض استيفاء للمستندات المطلوبة حسب الملاحظات بكل ملف تصالح علي مخالفات البناء وكان أهم هذه الأوراق التقدم بسند الملكية، وإثبات تاريخ حدوث المخالفة، وتوفير الخرائط المساحية، والاحداثيات لموقع البناء.

مراجعة ملفات التقنين

وأشار رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح أنه يجري حاليا من خلال الإدارات المختصة واللجان المنعقدة مراجعة ملفات التقنين للمواطنين في بعض المناطق السكنية، وسيتم الإعلان عن جميع نتائجها والعمل علي تسهيل الإجراءات للمتقدمين بتوجيهات من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.