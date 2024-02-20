على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. سؤال تبادر إلى الأذهان بعد إعلان ضوابط التصالح في مخالفات البناء، وحدد القانون الحالات المسموح لها بتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.

ويُسمح بتقديم طلبات التصالح في الحالات التالية.

- حالات تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة.

- مخالفات البناء على خط التنظيم.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق ضوابط القانون.

مخالفات البناء

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفق شروط «أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، وألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري».

- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، شريطة ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة وموافقة التنسيق الحضاري.

- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية.

التصالح على تعديات أملاك الدولة

- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة شرط تقنين الوضع.

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط عدم تعارض الاستخدام مع الاستخدامات المصرح بها.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا مخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.