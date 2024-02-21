مستشارة وزير الخارجية تترافع أمام «العدل الدولية» بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة بعد قليل

‏تبدأ المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في ⁧لاهاي‬⁩، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وتتقدم بالمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية سامح شكرى.

المذكرة تشمل تأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

وتشمل المذكرة المقدمة من مصر لمحكمة العدل الدولية تأكيد على عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي المستمر بمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن سياسات الاستيطان وضم الأراضي وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بما يخالف القانون الدولي العام، وينتهك حقوق الفلسطينين في تقرير مصيرهم، كما تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

جدير بالذكر أن الإجراءات المطروحة من مصر عن القضية تختلف عن التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.