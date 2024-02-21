ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: الرأي الاستشاري خطوة مهمة لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، موضحة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل تواصل الانتهاكات بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتستمر في إحتلالها لفترات زمنية طويلة، بدأتها منذ عام 67».