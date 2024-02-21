مصر أمام «العدل الدولية»: التاريخ سيحاسب العالم لصمته على احتلال فلسطين

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ هناك قيود على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولي، ويجب النظر إليها والرجوع إلى القانون الإنساني الدولي والبنود العسكرية المتعلقة بالضرورات العسكرية، التي تشترط أن تكون محدودة ومقيدة، إضافة إلى عدم السماح للدولة المحتلة بنقل سكانها الواقعين تحت سيطرتها بموجب الاحتلال كما تفعل إسرائيل حاليا كقوة محتلة.

وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنّه وفق البديهيات القانونية فلا يجب السماح للدولة المحتلة بالاستفادة من احتلالها لأرض الأخيرة، وبالتالي إسرائيل تحاول تبرير ما تفعله باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس في انتهاك القانون الدولي.

وتساءلت: «إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني ينتظر قبل أن يتحقق حلمه في حقه وتحقيق طموحاته؟، وإلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة في إدارة أثار الأزمة الأنسانية دون معالجة جذور المشكلة؟».

وتابعت أنّ التاريخ سيحاكم العالم على استجابته لهذا الوضع، مضيفة: «قدمنا هذه الورقة إلى المحكمة لنؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي إنّما هو انتهاك للقانون الدولي، وبالتالي يجب منع الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإقرار الحق في تقرير المصير، ومنع التمييز العنصري».