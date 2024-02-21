ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: العدوان الإسرائيلي يعيد غزة إلى العصور الوسطى

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من غزة عام 2005 استمرت في السيطرة على القطاع، من خلال الحصار والسيطرة الجوية ومن خلال البحر، وبقي الشعب الفلسطيني محاصر، موضحة أن إسرائيل تقتطع من أموال الضريبة الفلسطينية، وأيضا تستمر في ممارسة سلطاتها على الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه لابد أن يكون هناك إدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا الحق في تقرير المصير، فهذا الانتهاك الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الممتد وعملية الدمار الشامل التي تمارسها إسرائيل في غزة، يعيد القطاع إلى العصور الوسطى، ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال وانتهاكه للمبادئ الدولية.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد غير شرعي وغير قانوني في حد ذاته، ويجب أن يكون هناك دعوى عاجلة لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ودون شرط.