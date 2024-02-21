ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين «تطهير عرقي»

أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته 58، واتفاق باريس، يُحذّران من نقل المدنيين من الأراضي التي تُقام عليها أعمال احتلال إلى الأراضي المحتلة، إلا لأسباب عرقية أو لأسباب استعمارية.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «هناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموغرافية فى تلك الأراضي، وأيضًا ممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنيين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديدًا في قطاع غزة».

وتابعت:«هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة للسكان الفلسطينيين، وما تقوم به بمثابة تطهير عرقي، ويجب أن نؤكد هنا بأن مادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل أيضًا تؤكد، واقتبس هنا بأن أي إجراءات تقوم بها من أجل أن تنظم أو تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان إلى الأراض التي تحتلها أمر مرفوض».