كاتب صحفي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» جزء من مسيرتها لدعم فلسطين

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن المرافعة الشفهية التي تقدمها مصر هذا اليوم أمام محكمة العدل الدولية، تعد جزءًا من مسيرة الدولة المصرية على مدار 75 عاما موضحا أن التحرك المصري من خلال تقديم المذكرة يمثل بالفعل وثيقة قانونية بالغة الأهمية تتضمن كثيرًا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

مصر تمثل الغطاء السياسي والأمني للفلسطينيين

وأضاف مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تمثل الغطاء السياسي والأمني للفلسطينيين، بالإضافة أنها تشكل القاطرة التي يمكن الاعتماد عليها فلسطينيا وعربيا نحو إمكانيات مخاطبة محكمة العدل الدولية باعتبارها أحد أكبر هيئات العدل الدولية التي تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي كل ما يأتي في قرار المحكمة سيتم مع أمين عام جمعية الأمم المتحدة.

مصر ستلعب دور كبير في تشكيل رأي استشاري في غاية الأهمية

وأوضح «العشري»، أنه بعد انتهاء مرافعات 152 دولة أمام محكمة العدل الدولية التي في مقدمتها مصر، والتي ستلعب دور كبير في تشكيل رأي استشاري في غاية الأهمية، يرسل لأمين عام جمعية الأمم المتحدة ليكون هناك موقف دولي أمام إسرائيل.