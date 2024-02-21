الغربية تنظم قافلة طبية للعاملين في «الغزل والنسيج» بالمحلة

نظمت محافظة الغربية عدة فعاليات ضمن مبادرة بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.

قافلة طبية للاطمئنان على العاملين بالشركة

وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات المبادرة، حيث تابع القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية، مؤكدا استمرارها للاطمئنان على صحة جميع العاملين بالشركة وأسرهم، وضمت القافلة العديد من التخصصات، وتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية، ومعمل الدم والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج لمستشفى المحلة العام، كما تم تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمترددين على القافلة.

مبادرة «سلامة قلبك» للكشف على الأطفال

وتابع المحافظ جولته بتفقد فعاليات مبادرة سلامة قلبك للدكتور علاء الغمراوي، للكشف على الأطفال، وتهدف للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

واستمرت الجولة بتفقد المحافظ سيارات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تفقد المنفذ المخصص لبيع السكر المدعم بسعر 27 جنيها للعاملين بالشركة وأسرهم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الفعاليات الخدمية التي تقدم للعاملين بشركة غزل المحلة وأسرهم، والتي ضمت مكاتب مخصصة لتلقي طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالي، وتلقي طلبات الدعم الاجتماعي لأسر العمال والمواطنين، وطلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة، والطلبات التعليمية المختلفة، وطلبات الخاصة بالتموين.