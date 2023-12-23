تفاصيل وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة عقب الفوز على غزل المحلة

توفي الكابتن ياسر حسن المدير الإداري لنادي الترسانة بسكتة قلبية عقب انتهاء مباراة فريقه مع فريق نادي غزل المحلة في بطولة كأس مصر، وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإسعافه إلًا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

تفاصيل وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة

وكشف مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، أن قسم الاستقبال بمستشفى المحلة العام، استقبل الكابتن ياسر حسن المدير الإداري لنادي الترسانة، مصاباً بأزمة قلبية حادة وصعوبة في التنفس، وذلك في محاولة لإسعافه.

وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة

وأوضح المصدر طلب عدم ذكر اسمه، أنه على الفور تم استدعاء الأطباء في محاولة لإسعافه ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتوفي إثر أزمة قلبية حادة مفاجئة، داخل الأتوبيس الخاص بالفريق بعد انتهاء المباراة.

وخيمت حالة من الحزن على جماهير نادي غزل المحلة، بعد إعلان وفاة الكابتن ياسر حسن المدير الإداري لنادي الترسانة، معبرين عن حزنهم الشديد لوفاته.