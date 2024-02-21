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ممثل روسيا بـ«العدل الدولية»: لا نقبل دفاع إسرائيل والغرب عن العنف ضد الفلسطينيين

كتب:

أحمد العانوسي
05:12 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

أكد ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية، أن «أحداث 7 أكتوبر» لا تبرر معاقبة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أشار إلى أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين البدأ بشكل فوري في إجراء مفاوضات سعيًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حل الدولتين.

وتابع: «لا نقبل منطق الدفاع الإسرائيلي والغربي عن العنف ضد المدنيين في قطاع غزة».

ونوه إلى أن أي اتفاق بشأن مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يؤكد حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

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