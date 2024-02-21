أستاذ بجامعة القدس: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية ومهمة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية «تاريخية»، مشددًا على أنها جاءت في توقيت مهم.

دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

وشدد «الرقب»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية جاءت بشأن الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والآن في انتظار قرار من المحكمة بعد أن ألزمت الاحتلال بتنفيذ بعض التدابير العاجلة، مشيرا إلى أنه في ديسمبر 2022 حولت الأمم المتحدة قضية لمحكمة العدل تطالبها بفتوى حول الممارسات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة.

محكمة العدل الدولية طلبت مرافعات أكثر من 70 دولة

وأوضح «الرقب»، أن محكمة العدل الدولية طلبت مرافعات أكثر من 70 دولة ومؤسسة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي قاطع هذه المحكمة لأنه يدرك أن مرافعاته أمام المحكمة ستنتهي بالفشل.

ووصف «الرقب» المذكرة التي تقدمت بها مصر اليوم بـ«التاريخية»، لما تضمنته ويجب أن يؤخذ بها، حيث تحدثت عن جرائم الاحتلال وتفاصيل القرار بشأن الحق الفلسطيني وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني، ووضعت خارطة طريق للوصول لسلام في المنطقة وتحدثت عن أن الحل يكون بقيام الدولة الفلسطينية.

وأوضح، أن ديباجة المرافعة المصرية هي وثيقة تاريخية وتحدثت بشكل كامل في تشخيص المرض ووضع العلاج، لذلك وضعت رؤية للعالم لكي يأخذ بالمبادرة لإنهاء الصراع الحالي في غزة والضفة الغربية والقدس، مشددًا على أن الجانب الإسرائيلي ليس به طرف من بين الحكومة والمعارضة مع قيام الدولة الفلسطينية.