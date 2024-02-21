خبير سياسي فلسطيني: مصر قدمت أدلة أعطت ثقلا لمرافعتها أمام «العدل الدولية»

وصف الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنها تأتي كخطوة من أجل أن تتقدم فيما بعد، من أجل رفع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، من مراقب إلى دولة كاملة العضوية، تحت الاحتلال.

وأوضح الخبير السياسي الفلسطيني أن المرافعة المصرية تعزز أن يكون الرأي الاستشاري لصالح فلسطين، إذ أشارت الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانوني بوزارة الخارجية المصرية، إلى أهم الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياستها للفصل العنصري، ومحاولة تغيير الوضع الديموجرافي بالقوة، وجلب مستعمرين من أنحاء العالم، لتغيير هذا الوضع بفرض واقع جديد.

«مطاوع»: مصر من أكثر الدول انخراطاً في القضية الفلسطينية منذ بدايتها

وأكد «مطاوع» أن مصر تعتبر من أكثر الدول انخراطاً في القضية الفلسطينية منذ بدايتها، قدمت أدلة وأسانيد تعطي ثقلاً للمرافعة المصرية، مشيراً إلى أن الأدلة التي قدمتها مصر لمساندة الطلب الفلسطيني، ستكون لصالح فلسطين، وإقرار عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، لأنها تخالف كافة المواثيق الدولية، وعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يسهم في الدفع بالقضية الفلسطينية للأمام.

وقدمت مصر مرافعة تاريخية، ألقتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أمام محكمة العدل الدولية في ⁧لاهاي‬⁩، اليوم الأربعاء، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إذ استندت في مرافعتها على عدة حقائق موصفة بالقوانين، استعرضتها أمام المحكمة.