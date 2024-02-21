أمح الدولي يوجه رسالة لـ«كهربا» في حفل زفاف شقيقته.. ومفاجأة بشأن العريس (فيديو)

يحتفل اليوم، لاعب النادي الأهلى محمود عبد المنعم كهربا، بحفل زفاف شقيقته سالي، الذي يُقام اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ومنهم أمَّح الدولي.

رسالة أمَّح الدولي لكهربا

وجَّه أمَّح الدولي رسالة لـ «كهربا» في حفل زفاف شقيقته من خلال بث مباشر لـ«الوطن» قائلا: «أنا جاي بقول لكهربا ألف مبروك يا محمود وعقبالك وربنا يتمم على خير»، مشيرا إلى أنه لا يستطيع عدم الحضور للزفاف نظرا لصديقه كهربا: «مقدرش ما أجيش الفرح كهربا ده حبيبي وأخويا».

حفل زفاف شقيقة كهربا

خلال البث المباشر، تحدث «أمح الدولي» عن العريس الذي يدعى محمد حسن البغدادي وهو مشجع زملكاوي، كما أنه المسؤول على إدارة صفحات السوشيال ميديا عن أمَّح: «محمد ده حبيبي وهو اللي ماسك كل الصفحات بتاعتي على فيس بوك ويوتيوب وهو اللي مظبطني».

وكشف أمَّح الدولي عن اللاعبين الذين يحضرون حفل زفاف شقيقة لاعب النادي الأهلي «كهربا» ومن بينهم اللاعب إمام عاشور وفتحي سيد: «بقوله يا فولت يا عالي ألف مبروك وعقبالك ومبروك يا محمد ده أخويا وحبيبي».

وكان «كهربا» وجَّه رسالة مؤثرة لشقيقته في حفل زفافها، إذ نشر صورا برفقتها على حسابه الشخصي على «إنستجرام» قائلا: «أخو العروسة.. أختي الكبيرة وأمي وسندي اللي طول عمرها في ضهري وواقفة جنبي ومبتسنبيش ولا لحظة، ربنا يفرح لي قلبك يا حبيبتي ويسعدك في حياتك الجديدة ويجعلنا دايما سند لبعض».