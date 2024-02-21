كيف وصف كهربا شقيقته في يوم زفافها؟.. «واقفة جنبي ومابتسبنيش»

بكلمات تحمل كل معاني الحب عبر لاعب النادي الأهلى، محمود عبد المنعم كهربا، عن مدى سعاته بحفل زفاف شقيقته «سالي» وعلامات الفرحة تسيطر عليه، حيث تداول مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

حفل زفاف شقيقة كهربا

نشر «كهربا» صورة برفقة شقيقته التي كانت مرتدية «روب» الزفاف الأبيض كلمات مؤثرة، واصفا إياها بالسند: «أخو العروسة.. أختي الكبيرة وأمي وسندي اللي طول عمرها في ضهري وواقفة جنبي ومبتسنبيش ولا لحظة، ربنا يفرح لي قلبك يا حبيبتي ويسعدك في حياتك الجديدة ويجعلنا دايما سند لبعض».

لم تكن تلك المرة الأولى التي يوجه فيها كهربا رسالة مؤثرة لشقيقته سالي، ولكنه دائما ينشر صورا برفقتها عبر حسابه الشخصي، حيث ظهر من قبل برفقتها ودوَّن عليها «ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا كل حياتي».

خطوبة شقيقة كهربا

وفي مايو 2023 كشف كهربا عن خطوبة شقيقته «سالي» من محمد البغدادي، المعروف بمشجع «زملكاوي»، وحينها نشر قائلا: «ألف مبروك يا حبايبي ربنا يسعد أيامكم».

الحرص على حضور حفل الزفاف

وكان محمود كهربا نجم النادي الأهلي، حريصا على حضور حفل زفاف شقيقته اليوم، الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ميدياما الغاني، وذلك في اللقاء الذي من المقرر أن يجمع الفريقان على ملعب استاد بابا يارا بغانا، لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.