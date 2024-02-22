5 مشاهد ليحيى السنوار ومحمد الضيف حيرت الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة

خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تمتد حاليا لما يقارب 140 يومًا حدثت عدة أحداث تخص قائدي الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار ومحمد الضيف، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز 5 لقطات.

حقيقة اعتقال السنوار

أحدث اللقطات كانت خروج صورة لشخص يشبه السنوار في الجسم والشعر وتقبض عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية وظهر الشخص معصوب العينين وأكدت الصحيفة أن الشخص يشبه السنوار إلى حد ما لكن ليس هو، ليظل السنوار اللغز الذي لا تستطع إسرائيل فكه والوصول لمكان تواجده حتى الآن.

ظهور أسرة السنوار في فيديو

ثاني اللقطات التي شغلت المتابعين، هي ظهور فيديو لأسرة يحيى السنوار تخرج من نفق في غزة، وبعدها بساعات خرجت الفصائل الفلسطينية تنفي أن يكون هذا الفيديو حديثًا، ولم تعلق إسرائيل على الأمر.

ظهور شقيق السنوار

أثار فيديو ظهور شقيق السنوار، الأصغر محمد السنوار الذراع اليمين ليحيى السنوار جدلًا واسعًا عندما بثه جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أشار إلى أن هذا فيديو حديث لشقيق السنوار يتجول داخل قطاع غزة.

رقم هاتف السنوار

ورفع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، لافتة عليها رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، خلال جلسة الطارئة بالأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار مقدم من مصر منتصف ديسمبر الماضي، لوقف إطلاق النار في غزة، وقال المندوب الإسرائيلي: «من يريد وقف إطلاق النار عليه الاتصال بالسنوار قائد الفصائل الفلسطينية هو الوحيد الذي يستطيع وقف إطلاق النار».

فيديو لمحمد الضيف

ونشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» قبل شهر، فيديو للقيادي بالفصائل الفلسطينية محمد الضيف أثناء تدربه وحمله السلاح، وقال الاحتلال أنه يظهر بعين واحدة بعد تصفية عينه الأخرى في إحدى محاولات الاغتيال السابقة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.