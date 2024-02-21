مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواجه انتقادت دولية حادة

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، أن وزير الحرب الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني جانتس كانت له تصريحات والتي استهلها بالحديث عن المساعدات والإغاثات الإنسانية، خاصة في ظل هذه الظروف التي تواجه إسرائيل والانتقادت الدولية الحادة سواء من الإدارة الأمريكية أو كل رؤساء دول العالم الغربي أو العربي بأن إسرائيل تعرقل إدخال هذه المساعدات.

نتنياهو يسمح بدخول الحد الأدنى من المساعدات

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأنه سيتم السماح فقط للحد الأدنى للمساعدات والإغاثات الإنسانية من الدخول للقطاع، وأظهرت مقاطع الفيديو، وهذا ما أكدته مواثيق وتحقيقات لجمعيات أممية بأن هنالك استهداف للمدنيين والنازحين أثناء محاولتهم الحصول على هذه المساعدات، متابعًا: «بيني جانتس خرج ليبرر هذا الفعل الإسرائيلي قوله بأن هناك بعض المعلومات الاستبخاراتية التي توضح بأن هنالك لربما بعض المساعدات التي تذهب إلى قادة أو نشطاء من الفصائل الفلسطينية».

الضغط العسكري على حماس قد يولد انفراجات

وشددت على أن الجانب الإسرائيلي يصر على التأكد من عدم تسلم قادة أو نشطاء الحركة من أي من هذه المساعدات، مؤكدة أن «نتنياهو» يرى أن مزيدا من الضغط العسكري على الفصائل الفلسطينية قد يولد انفراجات بشأن صفقة تبادل جديدة.