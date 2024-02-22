احذفها فورا.. تحذير لمستخدمي أندرويد من 5 تطبيقات مؤذية

تحذير جديدة أطلقته إحدى شركات الأمن السيبراني العالمية، لمستخدمي أجهزة أندرويد، أكدت خلاله ضرورة حذف 5 تطبيقات مصابة ببرامج ضارة، خاصة مالكي Samsung Galaxy، إذ طالبتهم بضرورة أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، لافتة إلى أن التطبيقات، التي تم تنزيلها من متجر «جوجل بلاي»، تخفي خطأً يسمى Anatsa، وهو حصان طروادة المصرفي.

تحذير لمستخدمي أندرويد من حصان طروادة

حصان طروادة، فيروس قادر على تنفيذ إجراءات نيابة عن الشخص، دون علمه، بما في ذلك سحب الأموال من حسابه المصرفي.

وقال الخبراء في «Threat Fabric»، شركة أمن سيبراني عالمية، إن التطبيقات تشكل تهديدًا خطيرًا لمستخدمي أندرويد، وتحديدًا أولئك الذين يستخدمون هواتف «سامسونج جالاكسي».

ماذا قالت جوجل عن التطبيقات الضارة؟

ذكرت شركة جوجل، في بيان: «كان الجانب الفريد لهذا البرنامج هو شفرته الخبيثة، التي تستهدف أجهزة سامسونج على وجه التحديد».

واوضحت أنه تم تصميم AccessibilityService الخبيثة للتفاعل مع عناصر واجهة المستخدم لأجهزة سامسونج، ما يعني أن مستخدمي Samsung فقط، هم الذين تأثروا في هذه المرحلة.

ويشير هذا إلى أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد قامت في البداية بتطوير واختبار التعليمات البرمجية الخاصة بها حصريًا لأجهزة سامسونج.

والتطبيقات الخمسة التي تم التحذير من استمرارها على الهاتف والمطالبة بحذفها فورا هي:

Phone Cleaner – File Explorer

PDF Viewer – File Explorer

PDF Reader – Viewer & Editor (com.jumbodub.fileexplorerpdfviewer)

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

«جوجل» كان لها رد حاسم من خلال المتحدث باسم الشركة، الذي أكد: «تمت إزالة جميع التطبيقات المحددة في التقرير من جوجل بلاي، وحماية مستخدمي أندرويد تتم تلقائيًا من الإصدارات المعروفة من هذه البرامج الضارة بواسطة Google Play Protect، الذي يتم تشغيله افتراضيًا على أجهزة Android المزودة بخدمات Google Play».

وأكد خالد يسري خبير تكنولوجيا المعلومات، أن بالفعل هواتف أندرويد، تحذر مستخدميها من حين لآخر، من بعض التطبيقات.

وأوضح يسري لـ«الوطن»: «بعض التطبيقات كان فيها برامج تجسس، والبعض الآخر يحصل على البيانات، خاصة أن الموبايل لم يعد استخدامه قاصرا على المكالمات والرسائل، بل أنه يضم كل المعلومات الخاصة أيضا بالحسابات البنكية».

وعن كيفية معرفة التطبيق الحقيقي من المزيف، قال: «هذه التطبيقات تستخدم أحيانا نفس أسماء التطبيقات المعروفة، وبالتالي يجب متابعة عدد التحميلات وآراء المستخدمين على المتجر قبل التحميل، وأيضا من خلال البحث على جوجل عن هذا التطبيق، وهل هو حقيقي أم لا، وعدم الاستهوان بالأمر لأنه أصبح بالغ الخطورة».