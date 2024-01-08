تفاصيل تحديث أندرويد 14.. تعرف على مميزاته والأجهزة المدعومة

أطلقت شركة جوجل تحديث أندرويد 14، حيث جرى الإعلان عن التحديث الجديد خلال مؤتمر عالمي للشركة كشفت فيه عن سلسلة هواتفها الأحدث «بكسل 8».

تحديث أندرويد 14

مسؤولون في شركة جوجل كشفوا تحديث أندرويد 14، عن طريق مسح الكيو آر كود وتحميل التحديث الجديد، حيث يتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك إمكانية إنشاء خلفية ذكاء اصطناعي، واختيار المظهر الكلاسيكي أبيض وأسود، وتقديم الصور ومقاطع الفيديو بجودة HDR أكبر، واستخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب لأجهزة اللاب توب، وتقتصر الميزة على Pixel 8 Pixel 8 Pro وقد تكون متوفرة في الهواتف الأخري في وقت لاحق.

مميزات تحديث أندرويد 14

وتتيح المميزات الجديدة إمكانية اختيار المظهر الكلاسيكي أبيض وأسود عبر نظام التشغيل، ويساعد في الوصول إلى إمكانية اختصارات التطبيقات، إضافة إلى تغيير الجوانب المختلفة لشاشة القفل، وتقديم الصور ومقاطع الفيديو بجودة HDR أكبر، فضلا عن إمكانية استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب لأجهزة اللاب توب.

هناك العديد من الأجهزة التي تكون مدعومة بنطام تحديث «أندرويد 14»، وأبرزها «بيكسل»، ويُتوقع توافر نظام التشغيل في أجهزة سامسونج جالاكسي وأجهزة iQOO وأجهزة ون بلس وأوبو وريلمي وأجهزة سوني وشارب وأجهزة شاومي.

طريقة تثبت نظام أندرويد 14

ويمكن تثبيت نظام التشغيل على الهواتف المدعومة من خلال الخطوات التالية:

- فتح تطبيق الإعدادات.

- الانتقال إلى النظام.

- النقر على تحديث النظام.

- الضغط على التحقق وذلك من خلال وجود تحديث.

- الضغط على تنزيل.

- تثبيت التحديث.