إسرائيل تقصف مسجد الفاروق واستشهاد 3 أشخاص في رفح الفلسطينية

مع اقتراب مرور 140 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تدمير مسجد الفاروق في مخيم «الشابورة» وسط رفح جنوب قطاع غزة.

استمرار القصف الإسرائيلي على رفح

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ارتفع أيضًا عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على منازل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 3 أشخاص في ظل القصف الإسرائيلي العشوائي للمنازل والأراضي الزراعية ومختلف الأماكن في قطاع غزة بهدف تسجيل أكبر عدد من الأضرار في الجانب الفلسطيني تأكيدا للتصريحات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب أنه يريد القضاء على الفصائل الفلسطينية التي لا يعرف أين هي، لذا سيضرب أماكن كثيرة، مؤكدا في بيان صادر صباح اليوم بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن إسرائيل تهدف لإيصال المواطنين المدنيين غير المنتمين للفصائل للحكم.