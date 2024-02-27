بأقل التكاليف.. مشروب سحري يخلصك من أقوى نزلات البرد في أسرع وقت  

التغيّرات الجذرية في حالة الطقس والاختلاف الكبير في درجات الحرارة، جعلت الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بشكل متتالٍ، ما دفع كثير منهم إلى البحث عن وصفات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة، لتقوية مناعتهم في مواجهة البرد وتخفيف حدّة الأعراض.

هل تعلم أن هناك مشروبا غنيا بمضادات الأكسدة، وبأقل التكاليف، يمكن إعداده في المنزل، ليخلصك من نزلة البرد في أسرع وقت ممكن؟.

مشروب سحري للتخلص من نزلات البرد في أسرع وقت

كشف موقع «eatingwell» العالمي، النقاب عن منتج طبيعي وصفه بـ«الأكثر فاعلية» مع نزلات البرد، وهو عصير الكرز بالصودا، وترصد السطور التالية بحسب التقرير، طريقة إعداد المشروب الصحي للتخلص من نزلات البرد، كما يلي.

- في كوب مثلج، اسكب عصير الكرز الحامض ومياه الصودا.

- يمكن أن تكون الصودا بنكهة الليمون وهو ما يكون أكثر فاعلية.

- أضف ملعقة كبيرة من العسل إلى المشروب.

فوائد عصير الكرز الحامض

ويعد عصير الكرز الحامض مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، وهي مهمة للصحة العامة وقد تساعد على تقليل الالتهابات، فضلا عن دورها في الحفاظ على رطوبة الجسم، ودوره في تخفيف ضغط الجيوب الأنفية، كما أنّ احتوائه على مادة البوليفينول يساعد الأشخاص على النوم.

الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، أوضحت أنّ العديد من المشروبات الطبيعية والخضروات تحتوي على فيتامين سي، وهناك العديد من المصادر التي تساعد في علاج نزلات البرد بشكل طبيعي، أبرزها البرتقال والليمون والجوافة، كما أنّ الفلفل الرومي يحتوي على نسبة فيتامين سي كبيرة.

وأوضحت الطبيبة لـ«الوطن»، أنّ الراحة شرط أساسي مع تناول مصادر فيتامين سي من أجل التخلص من نزلات البرد.