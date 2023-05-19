الكريز البرازيلي يزرع فوق أسطح المنازل.. سعر الكيلو يصل لـ1000 جنيه

الكريز البرازيلي، فاكهة استوائية تجمع بين مذاقات مختلفة تتنوع بين الحلو والحامض واللاذع، وتتعدد ألوانها بين الأحمر الداكن والفاتح والبرتقالي، فيما يصل سعر الكيلو منها إلى 1000 جنيه، واستطاع أحد المهندسين الزراعيين، زراعتها منذ 10 سنوات في محافظة الشرقية، ووجد إقبالًا عليها من قبل هواة زراعة الفواكه النادرة في السوق المحلية، وتتراوح أسعار الشتلات من 100 جنيه وحتى 300 جنيه.

ويقول المهندس محمد عطية والمتخصص في زراعة الفواكه الاستوائية والنادرة بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إنّ الكريز أو الكرز البرازيلي، فاكهة لها مزايا عديدة كباقي الفواكه الاستوائية، إذ يستخدمها البعض في خفض ضغط الدم المرتفع، لافتًا إلى أنها فاكهة غنية بمذاق لذيذ ويتراوح سعر الكيلو منها من 700 جنيه وحتى 1000 جنيه.

زراعة الكريز الجبلي منذ 10 سنوات في الشرقية

ويضيف أنه جلبها لزراعتها منذ نحو 10 سنوات، وزرعها في محافظة الشرقية، لافتًا إلى أنّ تربة ومناخ مصر بيئة مناسبة للزراعة عمومًا، وهواة الزراعة والمهتمون بزراعة الفواكه النادرة يقبلون على زراعة الكريز البرازيلي فوق أسطح المنازل أو في حدائق منازلهم.

ارتفاع الشجرة يصل إلى 11 مترًا

ويشير المهندس الزراعي بمحافظة الشرقية، إلى أنّ ارتفاع الشجرة قد يصل لنحو 7 أمتار وأحيانًا لـ11 مترًا، كما يفضل الكريز التربة الرملية أو المختلطة الجافة أيضًا ويفضل أشعة الشمس، ويمكن زراعة الفاكهة الاستوائية في أواني ولكن عميقة مع مراعاة عدم كثرة المياه، وسقي الشجرة في التوقيت الذي تحتاج إليه للماء، مع تسميد التربة في مرات الري: «الشجرة بتعمر كتير وتنتج كل سنة ثمر أكتر من العام السابق».

ويمكن أنّ تثمر شجرة الكرز البرازيلي بعد وضعها في التربة الدائمة خلال سنتين إلى 4 سنوات بعد نمو الشتلة، وتبدأ الثمرات في الإزهار في أواخر شهر أبريل أي الربيع، وتنضج الثمار سريعًا، ويمكن استخدامها في العصائر والجيلي والمربى أو تناولها مباشرة فمذاقها حلو.