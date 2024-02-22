«س وج».. نص أقوال سفاح الجيزة في اتهامه بقتل فتاة الإسكندرية: «كان أسهل حل»

مثّل المتهم قذافي عبدالعاطي عبدالغني 50 سنة وشهرته «سفاح الجيزة» أمام محكمة النقض صباح الأحد الماضي، ارتدى ملابس الإعدام «البدلة الحمراء» لنظر الطعن المقدم ضده على الحكم الصادر بإعدامه في واقعة قتل فتاة تدعى ياسمين نصر في شهر يناير عام 2018، بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، وجاء حكم المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام، ليصبح الإعدام الرابع الصادر ضد «سفاح الجيزة».

تفاصيل تلك القضية واعترافات سفاح الجيزة، نسردها في «س وج» من وقائع التحقيقات، التي جاء فيها أن المتهم تخلص من الضحية خنقًا في 5 دقائق، وأن قتل الضحية كان أسهل حل له: «قتلت 3 مرات قبل كدة، وكان بالنسبالي ده الحل اللي أقدر أعمله».

تفاصيل كثيرة أجاب عنها «سفاح الجيزة» أثناء جلسة التحقيق معه، وبدأت بإثبات المحقق ملاحظاته ومناظرته للمتهم، وتبين أنَّه في العقد الخامس من العمر، متوسط الطول، قمحاوي البشرة وذو شعر أسود اللون لديه شارب ولحية بيضاء، ويرتدي تي شيرت أزرق اللون وبنطلون أزرق اللون، وجاء نص التحقيقات كالتالي:

س: ما طبيعة العلاقة التي كانت بينك وبين المجني عليها ياسمين نصر إبراهيم حسن؟

ج: كانت تعمل لدي في المحل وحصل خلافات مادية فقتلتها.

س: ما علاقة المجني عليها ياسمين نصر إبراهيم حسن بالمدعو محمد عبدالحليم شريف؟

ج: كان خطيبها ويعمل معها لدي في محل الأجهزة الكهربائية.

س: ما طبيعة الخلافات التي كانت بينك وبين المجني عليها ياسمين نصر إبراهيم حسن؟

ج: في يوم، حضر إليّ خطيبها محمد عبدالحليم شريف، أخبرني أنه يريد النصب عليها، وأنها تمتلك شقة تريد بيعها، اتفقنا على النصب عليها بأن تحرر توكيلا لـ محمد شريف، ونبيع الشقة بـ50 ألف جنيه ونقسم الفلوس، وكل واحد فعلا كان نصيبه 25 ألف جنيه، محمد استلم الفلوس وهرب، ياسمين اتهمتننا بالنصب عليها، لكني أخبرتها بأني سأحضر لها أموالها، وكنت أتهرب منها، لكنها هددتني بالإبلاغ عني، فاستدرجتها بحجة أني أخبئ الفلوس في مخزن بشارع النصر منطقة العصافرة في المنتزه، وأخبرتها بالحضور لاستلامها، وحينما حضرت خنقتها بيدي الإثنين.

س: ما سبب نشوب ذلك الخلاف بينكما؟

ج: كنت أريد النصب عليها أنا ومحمد شريف، ونصبنا عليها فعلا، وأخدنا الفلوس، و لما لقيتها كل شوية بتطلب الفلوس وهتبلغ عني، قررت أقتلها.

س: متى تحديدًا نشأت الخلافات بينكما؟

ج: لما نصبنا عليها وبعنا الشقة، بداية الخلاف كانت في أواخر2017 وامتدت إلى 2018 وفي آخر السنة قتلتها.

س: أين تحديدًا ارتكبت تلك الواقعة؟

ج: كان عندي مخزن استأجرته في الدور الأرضي في شارع عمر المختار من شارع النصر بالعصافرة في الإسكندرية.

س: من يملك المكان الذي ارتكبت فيه الواقعة ؟

ج: استأجرته حتى أخزن فيه البضاعة.

س: ما هي طريقة استدراجك للمجني عليها لمكان ارتكاب الواقعة؟

ج: حينما هددتني قررت التخلص منها، كلمتها وأخبرتها كذبا أن أموالها معي، واصطحبتها إلى المخزن، وأول لما دخلنا المخزن، قفلت الباب وهجمت عليها وقتلتها.

س: متى تحديدًا استدرجت المجني عليها لمكان الواقعة؟

ج: ظهر أحد أيام يناير 2018.

س: صف لنا شكل المجني عليها تحديدًا؟

ج: قصيرة ووزنها 60 كيلو تقريبًا وقمحية البشرة.

س: ما المدة المستغرقة أثناء خنقك المجني عليها؟

ج: حوالي 5 دقائق.

س: ألم يكن بإمكانك حل ذلك الخلاف دون إزهاق روح المجني عليها؟

ج: أنا قتلت 3 مرات قبل كدة وكان بالنسبالي ده الحل اللي أقدر أعمله.

س: ما الذي بدر منك عقب تأكّدك من أن المجني عليها قد فارقت الحياة؟

ج: بعدما تخلصت منها قررت البحث عن عمال لحفر جزء من الغرفة داخل المخزن، وفي تلك اللحظة خبأت جثة ياسمين في غرفة أخرى، وكانت متواجدة داخل المخزن حتى انتهى العمال من الحفر.

س: من هم العمال الذين حفروا تلك الحفرة؟

ج: عمال معرفهمش.

س: كم عددهم تحديدًا؟

ج: كانوا اثنين.

س: ما هي أسمائهما وبيانتهما تحديدًا؟

ج: معرفش، هم شغالين بالأجرة.

س: كيف أقنعتهما بالحضور معك لحفر تلك الحفرة داخل المخزن؟

ج: أخبرتهم أنه توجد مشكلة في الصرف والسباك عايز يحفر.

س: هل المدعو محمد عبدالحليم شريف على علم بقتلك للمجني عليها؟

ج: مايعرفش إنني قتلتها.

س: ما قصدك من ارتكابك تلك الوقائع؟

ج: نعم قصدت قتل نادين السيد، ورضا محمد عبداللطيف، وفاطمة زكريا علي إبراهيم، وياسمين نصر إبراهيم حسن.

س: هل قتلت المجني عليها نادين السيد عمدًا مع سبق الإصرار بأن استدرجتها داخل مسكن وبيّتّ النية والعزم على قتلها وكان ذلك بخنقها مما أودى بحياتها على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أيوة، أنا قتلتها.

س: أنت متهم بقتل المجني عليه رضا محمد عبد اللطيف عمدًا مع سبق الإصرار بأن وضعت السم داخل طعامه وتعديت عليه بالضرب مما أودى بحياته؟

ج: أيوة، أنا قتلته بالضرب.

س: أنت متهم أيضًا بقتل فاطمة زكريا علي إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بدس السم والضرب الذي أدى إلى الموت؟

ج: أيوة، أنا قتلتها بضرب رأسها في الحائط.