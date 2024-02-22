مسلم: مرافعة ياسمين موسى أمام «العدل الدولية» عبرت عن وجدان وضمير المصريين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ كل مواطن شاهد مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، رأى أنّ الدكتورة ياسمين موسى عبرت عن وجدانه وضميره وإنسانيته، مشيرا إلى ردود الأفعال العربية والدولية الرائعة تجاه المرافعة المصرية.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدكتورة ياسمين موسى نجحت في تلخيص التجاوزات الإسرائيلية وعرضها بصورة قانونية وبألفاظ قوية ومحددة وواضحة، أظهرت جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلطسيني منذ 1948 وحتى الآن».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ مرافعة مصر أبرزت مساوئ الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته وحرب الإبادة في فلسطين، موضحا أنّ تجهيز المرافعات يتم من خلال فرق عمل كبيرة ومتخصصة من سفراء وغيرهم، وخروج المرافعة بهذه الصورة الرائعة نتاج جهد جماعي وليس فردي.

وأكد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ الدكتورة ياسمين موسى تفوقت في عرض مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، موضحا أنّ وزارة الخارجية المصرية مؤسسة عريقة عبرت عن نفسها بشكل قوي للغاية أمس، وهذا أمر ليس جديدا عليها، خاصة وأنّنا شهدنا تفوقها في المعارك القانونية بشأن مدينة طابا من قبل.