أحمد أبو زيد: مرافعة محكمة العدل الدولية تناولت ممارسات الاحتلال وما ارتكبه من تهجير

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه من الطبيعي أن تبدأ مرافعة محكمة العدل الدولية، اليوم، بعرض الإطار الذي يتم فيه مناقشة الوضع الحالي لأراضي فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي مناقشة السياق التاريخي الخاص بخلفية الاحتلال الإسرائيلي مدته تتجاوز الـ75 عامًا، وممارسات الاحتلال وطبيعتها خلال هذه المدة، وما ارتكبه من تهجير وعمليات سلب للأراضي والمنازل.

المرحلة الثانية من المرافعة

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن المرافعة انطلقت بعد ذلك لتتحدث عن الجوانب الموضوعية، وأنها تناولت أجزاء رئيسية، الجزء الأول هو انطباق اختصاص محكمة العدل الدولية، والجزء الثاني مرتبط الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال ومسألة الاستيلاء على الأرض بالقوة ومبدأ حق تقرير المصير.

وتابع: «الصياغة القانونية لإطار المرافعة كانت في إطار قانوني يوضح مدى قناعة الدولة المصرية بطبيعة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية»، مكملًا: «إسرائيل دائمًا تبرر ممارساتها من خلال مبدأ الدفاع عن النفس والضرورة الأمنية العسكرية وهذا ماتم الرد عليه بوضوح في المرافعة الشفهية».