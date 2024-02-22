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إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا

كتب:

هانى حسن
10:12 ص | الخميس 22 فبراير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام إسرائيلي أعلنت سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا شمال إسرائيل.

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بقلم هانى حسن