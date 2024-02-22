إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا كتب: هانى حسن 10:12 ص | الخميس 22 فبراير 2024 جانب من أحداث غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام إسرائيلي أعلنت سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انفجارات عنيفة تهز أرجاء رفح الفلسطينية وخان يونس جراء قصف إسرائيلي «القاهرة الإخبارية»: انفجارات عنيفة في خان يونس جراء تواصل العدوان على غزة «القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في تل أبيب إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة ودوي انفجارات ضخمة غرب مدينة غزة وسائل إعلام إسرائيلي دوي انفجارات مدينة حيفا إسرائيل القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن