«القاهرة الإخبارية»: انفجارات عنيفة في خان يونس جراء تواصل العدوان على غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الانفجارات القوية والعنيفة لم تتوقف منذ ساعات الليل حتى اللحظة، حيث تهز أرجاء مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس، بسبب استهداف الاحتلال مناطق عدة في المحافظات الجنوبية بعدد من الأحزمة النارية.

رفح الفلسطينية تعرضت لغارات متتالية

وأضاف «جبر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي حساني بشير: «رفح الفلسطينية تعرضت لغارات متتالية في المناطق الشرقية بالإضافة إلى قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية لرفح وخان يونس».

خان يونس تشهد توغلا إسرائيليا للآليات العسكرية

وتابع: «خان يونس تشهد توغلا إسرائيليا للآليات العسكرية بأنواعها من دبابات وناقلات جند وجرافات وغيرها من الآليات التي تطلق قذائفها بشكل مباشر تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم وكذلك تحاصر المستشفيات مثل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى ناصر الطبي».