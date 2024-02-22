«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل حادث معاليه أدوميم.. إخفاق إسرائيلي جديد

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس، إن هناك العديد من التطورات الميدانية على الأرض بعد حالة من التخبط على وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الإعلانات الرسمية، على خلفية حادث مستوطنة معاليه أدوميم وإعلان الشرطة الإسرائيلية مقتل مستوطن أصيب بجراح خطيرة جراء إطلاق النار عليه، والحديث عن 8 إصابات بينهما إصابتان حرجتان للغاية، وهذا يرجح ارتفاع أعداد القتلى في هذه العملية.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية سارعت إلى الإعلان بأن هذا المستوطن المقتول هو جندي في صفوف جنود الاحتلال، وأن هناك إصابات بين المستوطنين وجنود الاحتلال كون هذه العملية وقعت بالقرب من حاجز «الزعيم» شرقي العاصمة المحتلة، وفي شارع يوصل القدس بالضفة الغربية ويستخدمه عادة الفلسطينيين والمستوطنين.

وأشارت إلى أنّ هذه العملية معقدة ومركبة ومهمة، لأنها هي الأكبر عددا من قبل منفذي العمليات، فعادة العمليات تنفذ بمشتبه واحد أو فلسطيني واحد، وتحدث عمليات التمشيط إذا كان هنالك مشتبه آخر ساعد منفذ العملية، لكن هيئة البث الرسمية تتحدث عن أن هذه العملية نوعية لأنه شارك فيها 3 من الفلسطينيين لتنفيذها.

ولفتت إلى أن نوعية السلاح الذي استخدم في هذه العملية، والذي عادة يكون محلي الصنع، لكن في هذه العملية استخدم سلاح أو بندقية «إم 16»، وهذا يصعب الحصول عليها خاصة للفلسطينيين.