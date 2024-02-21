أمريكا: نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيلييين، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضحت أنها تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان، مشددة على أنها تسعى لعقد اتفاق دائم يحقق السلام للطرفين ويضمن أمن إسرائيل.

وتابعت: «نتواصل مع الأمم المتحدة ودول أخرى لضضمان عدم انقطاع عمل أونروا في غزة».