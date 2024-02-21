رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمريكا: نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان

كتب:

عمرو هلال
08:57 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيلييين، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضحت أنها تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان، مشددة على أنها تسعى لعقد اتفاق دائم يحقق السلام للطرفين ويضمن أمن إسرائيل.

وتابعت: «نتواصل مع الأمم المتحدة ودول أخرى لضضمان عدم انقطاع عمل أونروا في غزة».

اقرأ المزيد:

الخارجية الأمريكية: واشنطن تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل على محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين

متحدث الخارجية الأمريكية: نرفض الحرب برفح الفلسطينية ونحاول التوصل لحل الأزمة

«الخارجية الأمريكية»: ليس لدينا عصا سحرية لإحداث تغيير فوري في غزة

خبير دولي: جولة بلينكن تؤكد أولوية غزة في السياسة الخارجية الأمريكية
بقلم عمرو هلال