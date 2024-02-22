الحكومة: نتبع معايير هدفها جذب استثمارات عربية وأجنبية كثيفة التشغيل

قالت الحكومة إنها تحرص على ضمان استمرار قدرة العاملين على الحصول على دخل مناسب، واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، لذلك تعمل مصرعلى تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل.

وتعمل الدولة على مختلف الأصعدة، لتوفير موارد للنقد الأجنبي لتمويل التنمية بأقل أعباء ممكنة، مع توفير أكبر قدر من فرص العمل.

تحديث هيكل الاقتصاد المصري

ونوهت الحكومة بأن خطة تحديث هيكل الاقتصاد المصري تأثرت بالأزمات الاقتصادية، وبالتالي يستغرق تنفيذها وقتا، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر، وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة، وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة.

توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية

تحرص مصر على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سيتيح تبادل التكنولوجيا.

وتشمل معايير تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص، والاستثمار العربي والأجنبي فيها، أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية، مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات المصانع المحلية التي تعمل في تصنيع مواد البناء وغيرها، كما يدعم قطاعات السياحة واللوجستيات من ناحية أخرى.