مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نطالب بوقف الأعمال العسكرية في غزة لإيصال المساعدات

قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، إنها تطالب بوقف الأعمال العسكرية في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفادت أنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي يقدم سبيلًا حقيقيًا لإقامة حل الدولتين، مشيرةً إلى أنه لا غنى عن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وتابعت: «نشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ونحث كافة الأطراف على تهدئة الأوضاع وعدم تأجيجيها لا سيما قرب الأماكن المقدسة مع حلول شهر رمضان».

وأشارت إلى أن معبر رفح ضروري لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، مستكملةً: «نطالب إسرائيل بفتح مزيد من المعابر الحدودية وعدم قصف المناطق التي تخضع للحماية».