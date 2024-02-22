حزب الله يعلن استهداف مبنيين عسكريين إسرائيليين على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مبنيين عسكريين إسرائيليين في مستوطنة المنارة، وتحقيق إصابات مباشرة، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف حزب الله، أن الاستهداف تم في مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة المنارة، وأصيب المبنى بشكل مباشر.

الفصائل الفلسطينية تستهدف الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل، استهدفت الفصائل الفلسطينية تجمعًا لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون، كما استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون، وقنص جندي إسرائيلي في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة، ومخيم جباليا وبيت حانون.