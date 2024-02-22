عاجل.. الرئيس السيسي يقر زيادة الحافز الإضافي للموظفين.. يصل لـ900 جنيه «مستند»

كشفت الجريدة الرسمية اليوم، عن تفاصيل الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

أوضحت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أنه اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024، يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيها للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز مَن يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة

أوضحت أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .