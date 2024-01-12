محظورات تعرض الموظف للمساءلة.. ماذا قال قانون الخدمة المدنية؟

ينظم قانون الخدمة المدنية العلاقة بين الموظفين وجهات العمل، وقد وضع عدة محظورات وأمور يجب أن يبتعد عنها الموظف منعًا لتعرضه للمساءلة القانونية.

مباشرة الأعمال السياسية

وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن عدة مواد لتنظيم طبيعة العمل بين الطرفين وتضمن حق الموظف وكذلك أداء واجباته تجاه الوظيفة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف مباشرة أي أعمال من شأنها التنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مقر العمل أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

الجزاء التأديبي للموظف

وأشار الزياتي في تصريح للوطن إلى أن المادة 57 من القانون ذاته تؤكد الجزاء التأديبي للموظف الذي يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، لافتا إلى أن الموظف يعفى في حالة إذا كانت المخالفة تنفيذا لأمر رئيسه المباشر وذلك وفقا لأمر كتابي موثق.

قانون الخدمة المدنية

وأكد أن قانون الخدمة المدنية لم يغفل حماية الموظف وإعطاءه حقه القانوني في الدفاع عن نفسه، حيث شددت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز توقيع أي جزاءات على الموظف إلا بعد الانتهاء من التحقيق الكتابي معه واعطاءه الحق في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، على أن يكون الجزاء مسببا.