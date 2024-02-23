مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يقصف دير البلح بالطائرات ويسقط 40 شهيدا

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من رفح الفلسطينية، إن هذة الليلة من الليالي الصعبة والساخنة والحزينة على غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية: «نحن نتحدث عن مجزرة إسرائيلية ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة دير البلح في وسط قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية عددًا من المنازل المأهولة في هذه البلدة، المنازل كانت مأهولة بالمواطنيين الفلسطينيين ما أدى الى استشهاد أكثر من 40 شهيدًا، وهناك العشرات من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ببلدة دير البلح».

المناطق الشرقية لمحافظة رفح وخان يونس

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن ارتكابه لهذه المجزرة، إنما أيضًا واصلت المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل عنيف بإتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عام، وبالتحديد المناطق الشرقية لمحافظة رفح الفلسطينية وخان يونس».

زوارق حربية تقصف الشريط الساحلي

وأكمل: «تقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي بإتجاه الشريط الساحلي للقطاع».