حقيقة استشهاد عروسي «دير البلح» بعد 3 أيام من الزواج

زفاف رغم القصف والدمار، فرحة وقفت في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، لتحدى جرائمه الاحتلال.. داخل أحد مخيمات دير البلح، صدحت أصوات الزغاريد في سعادة للاحتفاء بزفاف عروسين، ورغم بساطة الاحتفال فإنّه تغلّب على الخوف والألم.

مقطع فيديو تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، بجانب الأهل والأصدقاء، للعروسين يرددان الأغاني الفلسطينية التراثية، وتألقت العروس بعباءة بيضاء مطرزة بالخيوط الحمراء، مع طرحة بيضاء اللون أيضًا، أخفت بها ملامحها.

واحتفت منصات التواصل الاجتماعي بزفاف العروسين، خلال الأيام الماضية، قبل أن تعود أخبارهما مجددا لكن باستشهادهما، إلا أنّ حقيقة الأمر لم تكن كما تداولها مستخدمو تلك المنصّات.

حفل زفاف لعروسين في مخيمات النزوح قرب دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/uBJ6GHOldQ — سالم سعيد (@aLLJamaa12345) February 16, 2024

شائعة استشهاد عروسي دير البلح

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أخبار استشهاد العروس مريم السيد ديب وزوجها عبدالله أبو نحل، بعد 3 أيام فقط من زفافهما، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إذ اعتقد البعض أنّ الشهدين هما عروسا دير البلح، وعادت صورهما تنتشر مجددا، مرفقة بصورة فستان عروس مُلطخ بالدماء، معلقين: «ملحقوش يفرحوا».

حقيقة استشهاد العروسين

ورغم انتشار هذه الأخبار، فإنها على خلاف الحقيقة بأنّ العروسيين لا يزالان على قيد الحياة، وأن عروسين آخرين استشهدا، وفقًا لما ذكره تيسير أبو يوسف، أحد الجيران من غزة، لـ«الوطن».

وأكد «أبو يوسف» أن العروسين اللذين احتفلا بزفافهم داخل مخيمات دير البلح هما محمود خزيق وشيماء خزيق، وهما على قيد الحياة: «موجودان حاليًا في مخيم نازحين في ملعب الشهيد محمد الدرة في مدينة دير البلح».

وتابع: «اللي استشهدوا مريم وعبدالله، وهما عروسان آخران في منطقة خربة العدس بمدينة رفح، بسبب قصف الاحتلال للمنطقة بالصواريخ».