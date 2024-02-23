خطبة الجمعة اليوم من مسجد الحسين.. موضوعها «تحويل القبلة»

ينقل التلفزيون المصري خطبة الجمعة اليوم بعنوان «تحويل القبلة.. دروس وعبر» للشيخ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

وتناقش خطبة الجمعة اليوم، تحويل القبلة والتي تعد من أهم الأحداث في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحياة أصحابه رضي الله عنهم، وتاريخ أمتنا الإسلامية.

وذكرت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم، ظل يصلي تجاه المسجد الأقصى ستة عشر شهرًا، وكان يأمل أن تكون قبلته أول بيت وضع للناس بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء راجيا ذلك، وهنا كان الكرم والعطاء الإلهي، وانزل الله تعالي في كتابه: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ».

خطبة الجمعة اليوم

وجاء في نص خطبة الجمعة اليوم، طرح الدروس المستفادة من تحويل القبلة، وإبراز مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما يتجلی درس حسن الاستجابة الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما كان من أهل مسجد قباء، حين بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتحول في قبلته إلى الكعبة المشرفة وصلى تجاهها، فاستداروا إليها وهم في صلاتهم فجعلوها قبلتهم.

دروس تحويل القبلة في خطبة الجمعة اليوم

ومن دروس تحويل القبلة، في خطبة الجمعة اليوم، بيان خيرية أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشهادتها على سائر الأمم، والتحول من سيء الأخلاق إلى مکارمها ومحاسنها، ومن كل ما يغضب الله عز وجل إلى كل ما يرضيه سبحانه ويحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، علاوة على مكانة المسجد الأقصى، وهو ثاني المساجد التي أسست على وجه الأرض، وثالث الحرمين الشريفين.