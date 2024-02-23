عاجل.. مؤتمر مهم للحكومة بعد قليل.. أخبار سارة للمصريين قبل رمضان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا بعد قليل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التي ستنتج عن الصفقة الاستثمارية الكبرى ستُسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، مشيرًا إلى أنّ الصفقة ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط القومي الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأنّ المشروعات التي تنتج عنها ستُوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

أضاف أنّ نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات.

ومن المقرر أن يحمل المؤتمر أخبارًا سارة للمصريين قبل شهر رمضان الكريم، إذ سيتطرق إلى تفاصيل الصفقة الكبرى التي أعلن عنها رئيس الوزراء بالشراكة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى.

كان مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وأكد أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.