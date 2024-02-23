بدء تلقي طلبات الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية غدا

يبدأ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، غدا ولمدة 6 أيام، في تلقي طلبات الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية هي «القاهرة، وبورسعيد، وأسوان، والأقصر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية» بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

الترشح للجامعات الحكومية

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقاً لتقرير صادر عنه، الأوراق المطلوبة للترشح والتي تتمثل في السيرة الذاتية باللغتين العربية والأجنبية، والأبحاث العلمية، والمهارات، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي وبناء شراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي، وبيان حالة تشتمل على الإعارات والإجازات والمهمات العلمية في الخارج، وخطة تطوير تطوير الجامعة، وتقديم كل ما سبق من أوراقٍ على أسطوانة مدمجة أو فلاشة.

صورة للأوراق و الاشتراطات للتقدم

صورة الجدول الزمني للتقدم لرئاسة 5 جامعات