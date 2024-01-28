عضو بـ«الشيوخ» عن توجيهات السيسي بتحسين جودة التعليم الجامعي: استراتيجية وطنية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة وكفاءة التعليم الجامعي بمثابة استراتجية وطنية، لبناء جيل واعي يتناسب مع الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

مصر مقصد لتلقي التعليم

وأوضح أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحويل مصر لمقصد لتلقي التعليم الجامعي من مختلف الدول، ما يسهم بشكل غير مباشر في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن تطوير وتحسين جودة التعليم هو أساس مستقبل مصر من خلال تخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج ومواكبة التطورات العالمية.

وأشار في بيانه إلى أن ربط العملية التعليمية بسوق العمل يستهدف توفير عمالة مدربة تتناسب مع فرص العمل التي تحتاجها الدولة، ما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى سد الفجوة الحاصلة بين شباب الخريجين وسوق العمل لمنع الهجرة غير الشرعية، قائلا:«الشباب المصري هو ثروة مصر الحقيقية التي ستحقق التنمية الشاملة في كافة المجالات وتعيد مصر لرياتها مرة أخرى».