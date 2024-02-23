مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجميع يقف ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لاهاي، إنّ محكمة العدل الدولية تشهد اليوم الاستماع من باكستان وإندونيسيا وقطر والمملكة المتحدة وسلوفينيا والسودان وسوريا وتونس، مشيرا إلى أنّ ناميبيا والنرويج وعمان تترافع الآن أمام المحكمة.

وأضاف بشير، في رسالة على الهواء، أنّ الجميع تحدثوا باللسان نفسه لإدانة الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ قوي للغاية، فالجميع يعزز الكلمات، موضحًا أنّ مندوبة ناميبيا تحدثت اليوم، وهي تضع الكوفية الفلسطينية على كتفها، قائلة إنّ محكمة العدل الدولية كانت واحدة من الهيئات الأممية التي اتخذت قرارًا بُني عليه استقلال ناميبيا فيما بعد، في إشارة منها باختصاص المحكمة بهذه القرارات، وبدور المحكمة بكونه ليس استشاريًا، وإن كان القرار القانوني استشاريًا إلا أنّه قد يبني عليه الكثير.

وأشارت إلى أنّ مندوبة ناميبيا أكدت اختصاص المحكمة ورفضت الضم الذي قامت به إسرائيل بالقوة، وتحدثت كثيرا عن الفصل العنصري، وطرحت نقطة مهمة بشأن ذلك بأنّ من الخطأ أن يقال إن الفصل العنصري هو نظام كان موجودا في جنوب أفريقيا فقط ولكن نظاما في أي مكان موجود في العالم وهو الآن موجود في فلسطين وتمارسه إسرائيل.