8 معلومات عن الصفقة الاستثمارية الكبرى.. مراسم التوقيع عقب لحظات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد لحظات، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مراسم التوقيع ومؤتمرا صحفيا

ومن المقرر أن يعقب مراسم التوقيع، مؤتمرا صحفيا كبيرا للإعلان عن تفاصيل الصفقة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، وتجرى الصفقة الاستثمارية المباشر مع شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تفاصيل الصفقة الاستثمارية

ووفقا لبيان مجلس الوزراء أمس الخميس عقب اجتماعه الاسبوعي، فإن تفاصيل الصفقة الاستثمارية يأتي من بينها التالي:

- تجرى بشراكة مع كيانات كبرى.

- تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.

- حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

- بداية لعدة صفقات استثمارية.

- تزيد من موارد الدولة من العملة الصعبة.

- توفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.

- تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي.

- تحسن الوضع الاقتصادي.

وأكد عدد من الخبراء أن توقيع الصفقة يعد نجاحا كبيرا للحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، ويؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.