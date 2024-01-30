خبير مالي: الحوار الوطني الاقتصادي سيناقش آلية جذب استثمارات أجنبية مباشرة

قال الخبير الاقتصادي، محمد البنا، إن الحوار الوطني الاقتصادي يجب أن يشمل حوارا مجتمعيا، ومشاركة واسعة من الخبراء، إذ سيناقش طريقة وضع حلول متوسطة الأجل، مثل مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحوار الوطني الاقتصادي سيحفز الاستثمارات الخاصة، وتنفيذ معدل الاستثمار لا يقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب لا يقل عن 7% سنويا لمضاعفة الدخل القومي خلال 10 سنوات.

تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحوار الوطني من المفترض أن يناقش دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وكيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ووضع أسس النظام الاقتصادي الذي يتناسب مع مقومات المجتمع المصري وقيمه ومبادئه.

وتابع: «تتراوح النظم الاقتصادية الحالية بين اليمين المحافظ واليسار الليبرالي، وكلاهما يؤمن باقتصاد السوق لكنهما يختلفان حول دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وحول طبيعة نظم الحماية الاجتماعية ونطاق شمولها والضوابط التي تحكم تصميمها التأمينات الاجتماعية، ودعم الفقراء، ونظام التامين الصحي الشامل».