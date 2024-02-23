رئيس وزراء إسرائيل السابق: عصابة نتنياهو هدفها السيطرة على المسجد الأقصى

قال إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن الهدف النهائي لحكومة نتنياهو، وعصابته المتطرفة هو القضاء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنع المصلين من الدخول إلى القدس في مقال رأي نشر في صحيفة «ها آرتس».

إيهود أولمرت: عصابة نتنياهو تريد حربا إقليمية شاملة

جاء في مقال الرأي في صحيفة «ها آرتس» وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، لحكومة نتنياهو بالعصابة الدينية المتطرفة، هدفها جر المنطقة إلي حرب إقليمية شاملة بسبب سياستها التي تهدف إلي القضاء على الشعب الفلسطيني، في الضفة، والقدس، وضم المزيد من الأراضي، لا سيما مع المشروع الاستيطاني العلني الذي يتبناه، وزيرا الأمن، والاقتصاد، المتطرفان بن جفير، وسموتريتش.

غزة تمهيد للضفة الغربية

أضاف «أولمرت» أن ما يحدث في غزة الآن، هو فضل تمهيدي لما يخطط له بن جفير، وسموتيريتش، في الضفة الغربية.

وتابع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بأن العصابة التي تحكم إسرائيل حاليا يطمحون إلى تطهير الضفة، وجبل الهيكل (المسجد الأقصى التي تزعم إسرائيل أن تحته هيكل النبي سليمان) وفي خلال خطتهم ستندلع حرب شاملة في كل المناطق الفلسطينية المحتلة، وحتى مع غزة، والفصائل الفلسطينية، في لبنان.