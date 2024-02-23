ممثل عمان أمام «العدل الدولية»: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق سكان غزة

قال ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية إنَّ إسرائيل ترتكب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتواصل تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسريا في انتهاك واضح للمعايير الدولية.

وأضاف ممثل عمان خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتابع أن التوسع في الاستيطان وسرقة الأراضي والتهجير القسري من شأنه أن يؤبد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.