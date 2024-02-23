55 ألف منتفعة من خدمات المرحلة الأولى لـ«حقك تنظمي» بالشرقية

اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، والتي انطلقت الأحد الماضي بالمحافظة، تحت رعاية وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

إجمالي المستفيدات من وسائل تنظيم الأسرة

وقالت مديرية الصحة، في بيان لها، إنه تم تقديم الخدمة الطبية في يومها الخامس والأخير لعدد 10371 سيدة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 7188 سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات 55018 سيدة خلال 5 أيام بالمرحلة، وإجمالي الحاصلات على وسائل 40007 سيدات.

كما تم تنفيذ الحملة في 10 إدارات صحية بالمحافظة هي «القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد».

المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ستنطلق في باقي الإدارات الصحية بالمحافظة والبالغ عددها 19 إدارة غدا السبت خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير لعام 2024، وذلك في 9 إدارات هي «الزقازيق، كفر صقر، ههيا، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الصالحية الجديدة، القرين، صان الحجر».